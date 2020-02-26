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"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений

Они настаивают, что не имеют никакого отношения ко взлому систем Одесского аэропорта. 

"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений
Фото: facebook.com/UkrainianCyberAlliance

"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении работы, пока с его участников не снимут обвинения во взломе системы Одесского аэропорта и им не принесут извинения. Об этом сообщили представители альянса на пресс-конференции "Интерфакс-Украина"

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", – заявил Тим Карпинский.

Он уточнил, что альянс прекращает деятельность, которая связана с сотрудничеством с государственными и правоохранительными органами страны.

"Нас обвиняют как группу людей. То есть мы все сидели за клавиатурой и писали сообщения", – сообщил киберэксперт Андрей Перевезий.

Он сообщил, что за год до до этих обвинений Александр Галущенко нашел уязвимости Одесского аэропорта и передал эти данные в СБУ и аэропорту. За неделю до них сам Перевезий нашел утечку данных Одесского аэропорта в публичное пространство, и эта информация также была передана. После этого систему аэропорта взломали. 

Члены альянса также заявили, что во время обысков правоохранители нарушали Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в частности изъяли часть техники, в том числе нерабочей.

Напомним, 25 февраля у активистов и сооснователей общественной организации "Украинский киберальянс" прошли обыски. Их обвинили во взломе систем Одесского аэропорта и выведении на информационное табло оскорбительной надписи, адресованной экоактивистке Грете Тунберг.

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