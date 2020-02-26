Где купить качественный чай пуэр

Пуэр – непревзойденный тоник и антидепрессант – оказывает достаточно сильное влияние на организм человека. Поэтому прежде чем купить чай пуэр, нужно разобраться в особенностях его воздействия и ключевых свойствах.

Эффект

Этот невероятный настой является одним из старейших в мире, люди пьют его уже более трех тысяч лет. Это единственный сорт, которому длительное хранение идет на пользу – от этого чай становится еще более ароматным и вкусным. Когда-то лишь богачи могли позволить себе чай пуэр. Цена на него была просто заоблачной.

Когда в китайской семье рождалась девочка, родственники откладывали на хранение молодое сырье. В будущем оно становилось приданным девушки при замужестве. Цена чая пуэр за время взросления невесты возрастала в несколько раз. К счастью, сегодня купить чай пуэр в Украине может каждый чаеман. Список целебных свойства настоя действительно внушительный:

нормализация обмена веществ, помощь в похудении;

укрепление иммунитета;

очищение сосудов, детоксикация, выведение токсинов;

антиоксидантный эффект;

улучшение памяти, концентрации и работы мозга;

тонизирующее воздействие (к слову, оно гораздо мягче, чем у кофе).

Чтобы получить реальную пользу от микроэлементов, витаминов, аминокислот и полифенолов, содержащихся в сырье, нужно выбирать оригинальный чай.

Где лучше покупать чай пуэр

Купить чай пуэр в Украине нетрудно, гораздо сложнее выбрать качественный продукт. Не доверяйте частным продавцам, предлагающим сырье сомнительного происхождения. Обращайтесь в специализированные интернет-магазины – это гарантия того, что продукт оригинальный и правильно хранится.

Важно! Магазин «Дао» предлагает пуэр разных форм, размеров и прессовок. Доступные цены позволят вам устроить прекрасное чаепитие для себя и близких.

Обращайте внимание на купаж: в нем не должно быть черенков, мусора, все почки и листья целые, блин или кирпич имеет ровную красивую фактуру. В запахе не должны появляться нотки плесени или сырого подвального помещения. Это может свидетельствовать о подделке или неправильном хранении.

Для зеленого «Шена» важен «возраст». Со временем сырье созревает, обретает новые нотки и оттенки. Выдержанный вариант – мечта любого ценителя и коллекционера. Для черного «Шу» важна технология приготовления и качество листов. Если оно низкое или были допущены ошибки при заваривании, месяцы хранения никак не улучшат вкусовые качества настоя. В интернет-магазине «Дао» вы можете приобрести лучший продукт из Китая, способный удивить вкусом даже опытных ценителей.

Чтобы получить правильный напиток, возьмите бутилированную мягкую воду и заваривайте листья методом проливов. Первый пролив нужно слить, а все последующие увеличивать время настаивания на 15-30 секунд. Одну порцию можно проливать до 6-8 раз. Если напиток простоял на столе дольше часа, не пейте его, лучше сделайте новую чашечку и насладитесь всеми оттенками китайского чая.