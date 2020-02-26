NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В четверг в Киеве до +7 градусов и небольшой дождь

Ночью в столице +3…+5 градусов.

​В четверг в Киеве до +7 градусов и небольшой дождь
Фото: EPA/UPG

В четверг, 27 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+9 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Винницкой области небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+15 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +4…+11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также