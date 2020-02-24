Во вторник в Киеве до +5 градусов, без существенных осадков

Во вторник, 25 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем около +5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +4…+9 градусов, в Одесской и Николаевской областях до +12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.