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Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак

Специальные прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС.

Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак
Фото: Нацгвадия

Национальная гвардия закупила пять новых кинологических специализированных прицепов, предназначенных для перевозки служебных собак.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - рассказал начальник кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковник Тарас Борита.

Отмечается, что один такой прицеп рассчитан на около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.

Фото: Нацгвардия

Фото: Нацгвардия

В комплект, кроме самого прицепа, входит два ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.

"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области служебная немецкая овчарка по имени Лаки помогла найти 13-летнего подростка, который сбежал из дома.

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