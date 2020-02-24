Национальная гвардия закупила пять новых кинологических специализированных прицепов, предназначенных для перевозки служебных собак.
Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.
"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - рассказал начальник кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковник Тарас Борита.
Отмечается, что один такой прицеп рассчитан на около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.
В комплект, кроме самого прицепа, входит два ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.
"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области служебная немецкая овчарка по имени Лаки помогла найти 13-летнего подростка, который сбежал из дома.