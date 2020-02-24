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Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев в стране

Аналогичное упрощение взаимно применяется и Украиной для аргентинцев.

Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев в стране
Фото: znaj.ua

Аргентина с 14 марта вдвое увеличит срок безвизового пребывания граждан Украины на своей территории - до 90 дней в течение полугода. Об сказано в твиттере МИДа. 

"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.

Аналогичное упрощение взаимно применяется Украиной и для граждан Аргентины.

Напомним, в сентябре Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами. В течение пяти лет список стран с безвизовым режимом вырастет за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

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