Аргентина вдвое увеличит срок безвизового пребывания украинцев в стране

Аргентина с 14 марта вдвое увеличит срок безвизового пребывания граждан Украины на своей территории - до 90 дней в течение полугода. Об сказано в твиттере МИДа.

"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.

Аналогичное упрощение взаимно применяется Украиной и для граждан Аргентины.

Напомним, в сентябре Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами. В течение пяти лет список стран с безвизовым режимом вырастет за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.