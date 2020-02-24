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Cамолет SkyUp после эвакуации граждан из Китая уже выполнил рейсы в Египет и из Львова в Киев

Побоявшихся лететь на этом самолете граждан не было.

Cамолет SkyUp после эвакуации граждан из Китая уже выполнил рейсы в Египет и из Львова в Киев
Фото: skyup.aero

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и иностранцев из Китая, после дезинфекции уже выполнил рейсы в Хургаду (Египет) и из Львова в Киев. Об этом сообщила руководительница департамента коммуникаций авиакомпании Ольга Ткаченко агентству "Украинские новости". 

"Самолет посетил не только Хургаду, но еще и привез граждан из Львова в Киев", - сообщила она.

Ткаченко добавила, что побоявшихся лететь на этом самолете граждан не было.

"Было порядка 10 звонков на горячую линию, люди уточняли, наши ребята отвечали на вопросы", - подчеркнула она.

Первый рейс после дезинфекции самолет выполнил 23 февраля в Хургаду.

Напомним, 21 февраля на самолете авиакомпании SkyUp, который доставил украинцев из города Ухань, провели дезинфекцию специалистами ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

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Источник: "Украинские новости"
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