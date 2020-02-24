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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды по всей стране

В Карпатах прогнозируют метели и снежные заносы, порывы ветра 40 м/с.

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды по всей стране
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

По сообщению "Укргидрометцентра", в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. Местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Спасатели предупреждают, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут приводить к нарушению на отдельных участках дорог, прекращению движения транспорта.

Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий отвечает II (оранжевому) уровню опасности.

Напомним, ранее шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины.

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