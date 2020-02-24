Пьяный харьковчанин сообщил о "минировании" супермаркета, оставив в камере хранения кусок мяса

От взрыва в киевской квартире погиб мужчина

В Харькове полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании супермаркета.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

В субботу вечером поступил анонимный звонок о том, что в супермаркете в одной из камер хранения находится взрывчатка. Правоохранители осмотрели место происшествия и никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса.

Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили лжеминера. Им оказался 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители изъяли у него телефон. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее 13 февраля столичная полиция получила сообщения о минировании всего Киева.