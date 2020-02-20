Фото: mvs.gov.ua

Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar.

Фото: mvs.gov.ua

Согласно данным, самолет приземлился около 11:55. Около 9:40 самолет из Китая приземлялся в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила на фейсбуке, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану.

«Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать», - написала она.

При этом на сайте минздрава отмечается, во время полета и посадки самолета из Уханя ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан", - отмечается в сообщении.

Напомним, на борту воздушного судна находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В среду вечером и утром в четверг жители пгт перекрывали дорогу в знак протеста. Между ними и правоохранителями произошли столкновения. В результате, полиция задержала 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу межрегионального значения в Новых Санжарах.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.