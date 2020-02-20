Зеленский напомнил тем, кто перекрывает дороги и блокирует госпитали, о человечности

Президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан.

По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией", - говорится в заявлении президента.

По его словам, попытки перекрывать дороги, блокировать госпитали, "не пускать граждан Украины в Украину" - это не самая лучшая сторона характера украинцев.

Президент подчеркнул, что такая реакция населения не повлияет на позицию государства в отношении эвакуированных граждан.

"Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его [украинца] чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных». Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих", - заявил президент.

Зеленский добавил, что медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области, где разместят эвакуированных, в ближайшие две недели станет самым охраняемым местом в Украине.

"Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента", - заявил президент Украины.

Напомним, украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он отправится в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в Полтавскую область.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.