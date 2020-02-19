​Начальник Генштаба посетил место вчерашней атаки боевиков в Луганской области

Комитет Рады по безопасности продолжит рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу, 21 февраля.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак находится на участке, который во вторник атаковали боевики.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Андрей Загороднюк после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас начальник Генерального штаба находится на месте события. Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднк.

Министр обороны также подчеркнул, что первыми бой начали боевики.

"По нашей информации они (украинские военнослужащие, - ред.) временно оставили его (пункт наблюдения, - ред.), а наши позиции остались неизменными. То есть опорный пункт был впереди всех остальных наших позиций", - рассказал министр.

Загороднюк также отметил, что украинская сторона знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения по данным разведки. "Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились и поэтому все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Глава комитета Александр Завиткевич, в свою очередь, сообщил, что комитет продолжит рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу, 21 февраля, и заслушает представителей Генштаба, которые сейчас находятся на месте событий.

Напомним, во вторник утром в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. В ходе этой атаки погиб боец 72-й бригады Максим Хитайлов, трое бойцов были ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. Оккупанты более 50 раз стреляли из танков, а также выпустили более 200 мин из минометов.

Начальник Генштаба Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.