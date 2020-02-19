КИУ проанализировал предвыборные обещания Зеленского и их выполнение

Комитет избирателей Украины проанализировал публичные заявления Владимира Зеленского годичной давности, в частности, интервью изданию "Украинская Правда", записанном в январе 2019 года, в ходе которого тогда еще кандидат в президенты озвучил ряд важных по его видению позиций окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике.

Об этом сообщается на странице КИУ в фейсбуке.

"Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них были воплощены прямо противоположным способом", - отметили в комитете.

КИУ также опубликовал фактчекинг вышеуказанных заявлений с комментариями.

1. "Обязательно будем привлекать профессионалов". Однако, после избрания президентом Зеленского, многие его друзья и знакомые получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал-95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал-95" Юрий Костюк - заместителем главы Офиса президента, Сергей Сивохо был назначенным советником секретаря СНБО и ряд других.

2. Также Зеленский заявлял: "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти “договоренности”, мне кажется, они не очень сложные, можно договориться". По данным КИУ, одним из приоритетов работы Зеленского действительно стали активные попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск на Донбассе. Однако, их практическая реализация оказалась намного сложнее, чем заявлялось. Так, даже несмотря на разведение войск, боевые действия продолжаются и количество жертв постоянно растет. В частности, и около тех участков, где непосредственно были разведены войска (в районе Золотого).

3. Еще одной инициативой Зеленского было переформатирование Минских договоренностей - "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может привлечь еще страны - западные". КИУ отмечает, что сейчас президенту не удалось продвинуться в этом вопросе, и состав участников Минского процесса остается таким же, что и раньше. Причем, этот вопрос больше фактически не поднимается командой президента в публичном пространстве.

4. Зеленский также собирался "корректировать и развивать Минские договоренности". Однако, реализация этого заявления находится в процессе выполнения. В частности, после встречи в "нормандском формате" президент заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель также говорила, что договоренности "не являются окаменевшим документом", однако, изменения в их текст пока что не вносились.

5. "Полная амнистия? (боевиков, - ред.) Конечно же никто на это не пойдет", - говорил Зеленский во время предвыборной кампании. Однако, в декабре 2019 года он заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить только тогда, когда на временно оккупированной территории будет безопасность. Президент подчеркивает, что амнистия не должна касаться всех, а только "людей, у которых нет крови на руках". Поэтому в этом вопросе Зеленский является последовательным, отметили в КИУ.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, 30 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты президентских выборов. Шоумена Зеленского поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, пятого президента Петра Порошенко - 24,45%.