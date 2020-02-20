Порошенко: мы не позволим пророссийским реваншистам уничтожить достояние Революции Достоинства

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни и напомнил украинцам, что погибшие герои отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

В панихиде также приняли участие Марина Порошенко, депутаты фракции и представители общественности.

"Приспешники Януковича, при активной поддержке Москвы и молчаливого согласия действующей власти, сегодня пытаются переписать историю Майдана. Но правда - на стороне Украины, и она победит. Все неравнодушные сегодня в собрались здесь почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться дальше вперед, быть европейской страной", - сказал Порошенко.

"Шесть лет прошло с тех пор, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому 18-20 февраля 2014 года были наиболее трагические дни и часы на этом святом месте. И мы должны сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря", - подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко также заявил, что решение Владимира Зеленского о передаче экс-"беркутовцев" России - кощунственное по отношению к тем, кто пострадал на Майдане, и их семей.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменяны волей действующей власти, выпущены на волю", - сказал он.

"Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашей единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что попытки Зеленского увидеть в глазах российского президента Путина мир напрасны, потому что именно Путин уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

"Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине. Ничего вы там не увидите - кроме войны и желания уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни", - подчеркнул Порошенко.