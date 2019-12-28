Фото: Мария Лебедева

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Решение приняла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Фото: Мария Лебедева

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда, где 27-28 декабря рассматривали жалобу защиты на меру пресечения обвиняемым в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек.

Маринченко и Тамтура на заседании присутствовали лично, Зинченко, Янишевский и Маринченко - принимали участие по видеосвязи.

В начале субботнего заседания из группы прокуроров по делу убийства Небесной сотни исключили Алексея Донского, Юлию Малашич, Игоря Земскова и Яниса Симонова. Вместо них посреди слушания апелляционной жалобы защиты вошла новая группа прокуроров.

Один из них заявил, что не возражает против требований защиты отменить меру пресечения "беркутовцам", сославшись на письмо генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что обвиняемые внесены в список на обмен. "Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения... на личное обязательство", - говорится в этом письме.

Однако прокуроры попросили не смягчить меру пресечения, а отменить вообще, чтобы, очевидно, позиция обвинения и защиты сходилась.

На ознакомление с материалами дела адвокатам потерпевших дали 20 минут. "Мы успели изучить только часть материалов", - заявила адвокат потерпевших Елена Сторожук, в то время как судья начала слушание дела по сути.

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева

Сторожук и другие адвокаты попытались на этом основании объявить отвод коллегии судей, но их проигнорировали. Второй причиной для отвода Сторожу назвала тот факт, что ходатайство о возобновлении сроков на апелляцию от Маринченко и Тамтуры поступило в суд 27 декабря в 11:53, а уже на 12:00 было назначено заседание. "Это фальсификация материалов дела. Такой суд не имеет права выносить судебные решения. Мы заявляем им отвод", - заявила она. Суд проигнорировал и эту реплику.

Потерпевшие, который выступали в Киеве и в судах нескольких других городов, больше часа по очереди говорили о том, что дело нужно довести до конца. Потому что если обвиняемых выдадут РФ, никто из потерпевших не сможет защитить свои законные права через суд.

"Изменение меры пресечения - предоставление им возможности покинуть Украину, самостоятельно или с помощью обмена", - сказал в свою очередь адвокат потерпевших Павел Дикань. Он предложил подумать, приняли бы судьи решение изменить меру пресечения обвиняемым, если бы не письмо от генпрокурора про обмен.

Адвокаты потерпевших также многократно акцентировали внимание суда на том, что обвиняемые не являются пленными и не имеют никакого отношения к военным событиям на востоке Украины и в Крыму, и что решение об изменении меры пресечения представляет значительную угрозу не только данному процессу, но и правовой системе Украины в целом.

Адвокат Евгения Закревская отметила, что включение в обмен лиц, не причастных к военному конфликту, лишь расширяет его территорию. По ее мнению, это является вмешательством РФ во внутренние вопросы Украины.

"Обвиняемые заявили, что обязуются исполнять в случае смены меры пресечения свои процессуальные обязательства. Но как они будут это делать, если они включены в обменный список РФ? Я не против обмена, но мы должны дождаться вердикта в этом деле", - сказала в свою очередь адвокат Виктория Дейнека.

Все адвокаты не единожды заявляли единогласно отвод прокурорам и судьям. Судейская коллегия их последовательно отклонила, а последний вообще оставила без рассмотрения.

Напомним, в марте-апреле 2014 года по подозрению в убийствах на Майдане были арестованы бывшие бойцы спецроты "Беркута" Зинченко и Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который позже сбежал из-под домашнего ареста. В 2015 году были арестованы Тамтура, Маринченко и Янишевский.

Зинченко и Аброськина начали судить в январе 2015 года, позже к ним присоединили дело Тамтуры, Маринченко и Янишевского.

Все пятеро находились под стражей до 2019 года, когда под домашний арест сначала отпустили Тамтуру, а потом Маринченко.

Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.