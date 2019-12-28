"Слуги народа" предложили Раде голосовать один день в неделю

По вторникам и средам будут обсуждать, по четвергам - голосовать.

В Верховной Раде 27 декабря зарегистрировали законопроект №2691 о едином дне для голосований за законопроекты.

Ее авторами стала группа депутатов Верховной Рады во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Законопроект предусматривает, что по вторникам и средам парламент будет обсуждать законопроекты, а в четверг - голосовать (в том числе по правкам). В пятницу будут проводить час вопросов к правительству, объявлять запросы, обсуждать законопроекты и слушать выступления депутатов "по разным вопросам".

Также предлагается отменить необходимость голосовать за включение в повестку дня законопроектов, определенных президентом как безотлагательные. Подписание таких законопроектов нельзя будет остановить без подписей 45 народных депутатов. Безотлагательные президентские законопроекты будут рассматриваться не только вне очереди, как сейчас, но еще и по сокращенной процедуре.

Также внесенный законопроект запрещает внесение идентичных предложений и правок. В сравнительную таблицу их будут вносить как один.

Напомним, что единый день для голосований предлагали также представители Партии регионов.