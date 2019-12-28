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​Первое дело против Микитася готово к передаче в суд

ГБР расследовало хулиганские действия депутата во время выборов.

​Первое дело против Микитася готово к передаче в суд
Максим Микитась
Фото: facebook/Максим Микитась

Государственное бюро расследований завершило расследование первого уголовного дела против бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, которая осуществляла процессуальное руководство в досудебном расследовании.

Уголовное дело касается хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) со стороны депутата во время предвыборной кампании летом 2019 года.

Речь идет о конфликте в поселке Любеч, который произошел 5 июля года между Микитасем и председателем местной громады Сергеем Пинчуком.

На видео, снятом в помещении поселкового совета, видно, что Микитась ругался c Пинчуком и грозил ему тюрьмой. Перепалка продлолжалась некоторое время, после чего Пинчук взял телефон и позвонил в полицию. Затем Микитась отобрал у него мобильный телефон и бросил его об стену.

Экс-депутату может грозить штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; арест на срок до шести месяцев; или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что у Микитася есть еще одно подозрение по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 за махинации с недвижимостью.

Кроме того, в декабре у него дома проходили обыски по делу об отмывании денег. Подозрение пока не объявляли.

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