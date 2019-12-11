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ГБР провело обыски у экс-нардепа Микитася по делу об отмывании денег

Бывшему депутату грозит третье подозрение.

ГБР провело обыски у экс-нардепа Микитася по делу об отмывании денег

Государственное бюро расследований 11 декабря провело обыски в доме бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства одного из бывших народных депутатов Украины в пригороде Киева. Установлено, что этот народный депутат, возможно, совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн", - заявили в ГПУ.

По данным ГБР, в 2016 году народный депутат 8 созыва подделал договор купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами, отобразив полученный доход в декларации.

Следствие установило, что у мнимых подписантов не было таких больших доходов, а один из них вообще умер к тому времени. Договоры с ними не были зарегистрированы должным образом, что подтверждает выводы следствия.

Досудебное расследование ведется по ч.1 ст.209 (отмывание денег) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Имени депутата ГПУ и ГБР не указывают, но из обстоятельств дела становится понятно, что речь о Микитасе. В декларации за 2016 год он указал 152,4 млн гривен дохода за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав от Владимира Ярошенко и 60,5 млн гривен - от Артема Хижуна. По данным, обнародованным в судебном реестре, оба уже умерли, причем Хижун - еще в 2015 году.

Напомним, что у Микитася уже есть два подозрения: ч.1 ст.296 за хулиганские действия в поселке Любеч и ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 за махинации с недвижимостью.

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