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Прокуратура открыла дело по факту нападения на депутата Богданца

Дело отрыто по статье за угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец агентству "Украинские новости".

"Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований", - сказала Максимец.

По ее словам, дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Напомним, драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко. По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

В ноябре этого года за нападение на народного депутата Андрея Геруса было открыто уголовное производство в отношении экс-нардепа Олега Ляшко.

До этого было открыто дело по факту угрожающих высказываний депутата Верховной Рады Софии Федины из "Европейской солидарности" и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

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Источник: "Украинские новости"
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