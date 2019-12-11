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Зеленский подписал госбюджет-2020

11 декабря документ был возвращен в парламент с подписью президента.

Зеленский подписал госбюджет-2020
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №2000 на сайте Рады.

Отмечается, что 11 декабря документ был возвращен в парламент с подписью президента.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен, (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Субвенция местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения - 3,8 млрд гривен.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте- 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП. Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего - 161,9 млрд гривен.

Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 грн/долл.

Напомним, Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2020 год 14 ноября. Подробнее читайте в материале LB.ua "Бюджет-2020: в турборежиме и со скандалом".

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