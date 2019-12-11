Конституционный суд рассмотрит правомерность президента назначать главу КГГА

В четверг, 12 декабря большая палата Конституционного Суда начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 нардепа по поводу официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, вопрос о возможности президента Украины назначать и увольнять главу КГГА. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение дела начнется в 10:00, судья-докладчик Олег Первомайский.

В частности, авторы ходатайства просят КСУ дать официальное толкование указанных положений Конституции в контексте вопросов, может ли Киевский горсовет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА; может ли быть уволен президентом с должности главы КГГА избранный городской глава, если его полномочия не прекращены; может ли президент назначать на должность главы КГГА лицо, не избранное Киевским городским главой при условии, если полномочия избранного мэра Киева не прекращены.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА.

Законопроект № 2143-3 разработала группа депутатов во главе с Александром Ткаченко из "Слуги народа", который претендует на пост мэра Киева на следующих выборах.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал направить этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии и на общественное обсуждение.

Согласно этому законопроекту, мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной громады Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган Киевский магистрат и Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и будет иметь право останавливать их решения.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне.

В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.