​Кличко настаивает на общественном обсуждении закона о столице

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко настаивает на общественном обсуждении законопроекта №2143-3 о разделении полномочий мэра столицы и председателя КГГА, а также - направлении его на рассмотрение в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Українські Новини".

"Мы должны сделать карту на десятилетия, каким образом киевляне будут жить, по каким правилам. И эти правила должны быть сверены с нашими европейскими партнерами, принимая их замечания, советы, предложения. Без консультаций с иностранными партнерами, европейскими представителями, экспертами и киевлянами невозможно принимать этот закон", - сказал Кличко.

Он также отметил, что, подписав соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина взяла на себя обязательство гармонизировать свое законодательство с европейским и реформа местного самоуправления, в частности должна рассматриваться единственным совещательным органом Совета Европы - "Венецианской комиссией".

При этом, по мнению Кличко, данный законопроект направлен только на прикрытие неконституционной смены власти в Киеве.

Напомним, сегодня Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит законопроект №2143-3 о разделении должности мэра и председателя КГГА в первом чтении.

Реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.

16 сентября на сайте Рады появился проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предполагает проведение выборов мэра Киева в декабре 2019. Также он разделяет должность мэра и главы КГГА и возвращает районные советы. Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Ранее правительство Владимира Гройсмана отказывалось рассматривать этот вопрос.

Сам Кличко считает, что следующие выборы в столице могут стать бессмысленными, если эти две должности разделят. Несмотря на такую позицию, он планирует принимать в них участие и уверен в победе. При этом Кличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой".