Конгресс США начал допрос Волкера "по украинскому делу"

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер начал давать показания в Конгрессе США в рамках инициированного демократами расследования по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

В четверг Волкер беседует с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведке и надзору. 54-летний дипломат, ранее работавший постпредом в НАТО, дает показания добровольно.

Слушание проходит за закрытыми дверями, как и последующие заседания в рамках расследования, запланированные на ближайшие 10 дней, передает Голос Америки.

Волкер ушел с поста спецпредставителя на следующий день после того, как была обнародована докладная записка осведомителя, в которой говорится, что он пытался "сдержать ущерб" от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на Украину.

Демократы заявляют, что готовы направить в Белый дом повестку с требованием предоставить данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Волкер участвовал в планировании встреч Джулиани и Зеленского. Как заявляют в Госдепартаменте, Волкер по просьбе одного из советников Зеленского связал его с Джулиани.

4 октября в Комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.