Конгресс США запросил у адвоката Трампа документы, связанные с Украиной

Председатели комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от его юриста Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Соответствующий запрос размещен на сайте Белого дома.

"Неспособность или отказ выполнить данную повестку (даже по требованию Белого дома) станет доказательством препятствования расследованию Палаты представителей по импичменту. Это может подтолкнуть к неблагоприятным выводам о вас и президенте", - говорится в письме к Джулиани.

Запрос подписан тремя председателями Палаты представителей - Адамом Шиффом, Элиотом Энджелом и Элайджей Каммингсом. Он требуют до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения, которые могли быть связаны с попыткой президента и его администрации оказать давление на Украину.

"Наше рассмотрение включает расследование обвинений в том, что вы выступали в качестве агента президента в схеме, направленной на продвижение его политических интересов и злоупотребления полномочиями должности президента. Все больше данных из открытых источников, включая ваши собственные заявления, указывают, что президент и вы, и другие, как представляется, давили на правительство Украины, чтобы организовать два политически мотивированных расследования. Первое - это официальные расследования по украинцам, которые предоставили доказательства против признания виновным бывшего председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Второе - касается бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является соперником Трампа на выборах президента в 2020 году", - отмечается в письме.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Зеленского и грозил отозвать перевод финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.