"C14" оформляется в политическую партию

"Мы будем регистрироваться как партия. Сейчас изучаем доступные варианты".

Праворадикальное движение "С14" оформляется в политическую партию под названием "Общество будущего". Ее презентация состоялась 28 сентября.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал лидер "С14" Евгений Карась.

"Да, мы будем регистрироваться как партия. Сейчас изучаем доступные варианты относительного того, как юридически получить партийную структуру. Больше всего привлекает вариант сбора подписей и регистрацию с ноля", - сказал он.

По его словам, к руководителям движения "С14" решили присоединиться ряд других национал-политических и ветеранских организаций, то есть речь идет не о просто о переименовании. "Есть несколько действующих депутатов местного самоуправления. Конкретика по фамилиям скоро будет, мы в процессе структурирования управления... Мы отобрали тех националистов, которые временем и делами доказали свою верность фундаментальным проектам, а не тактическим политическим играм или частному обогащению", - заявил Карась.

Среди основателей новой партии он назвал бывшего депутата Верховной Рады Юрия Бублика, депутата Хмельницкого райсовета Виктора Бурлыка, депутата Чечеловского районного совета Кирилла Дороленко, руководителя "Союза ветеранов войны с Россией" Андрея Медведько, Сергея Мазура из "С14", Николая Панченко из "Образовательной ассамблеи", львовского общественного активиста Антона Петровского.

По словам Карася, оформление в партию в том числе позволит привлечь дополнительное финансирование. "Раньше многие предприниматели не могли быть официальными участниками "радикальной националистической организации". А сейчас смогут", - сказал он.

Он сообщил, что бюджет "С14" и других проектов составлял 10-20 тысяч долларов в месяц, для партии будет достаточно 50-60 тысяч. "Эти деньги реально собрать. Для того, чтобы содержать партию, которая сможет менять государственную политику даже без присутствия в Раде, достаточно несколько среднего масштаба компаний", - считает Карась.

Напомним, что в начале 2019 года Карась был заочно арестован в России.