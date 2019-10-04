В Конгрессе допросили Волкера

Конгресс США допросил бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по делу расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Волкера допрашивали более 10 часов. Ресурс сообщает, что дипломат рассказал, что призывал украинскую власть не вмешиваться в американскую политику уже после состоявшегося звонка Зеленского с Трампом.

Показания Волкера, похоже, подтверждают то, о чем писал осведомитель: "что спецпредставитель Госдепа и другой американский дипломат давали советы руководству Украины, как "пропетлять" между требованиями Трампа".

Кроме того, Волкер на допросе сообщил, что к нему у украинской власти было много вопросов на тему того, почему США заблокировали военную помощь Украине, а дипломат не смог вразумительно ответить на эти вопросы.

Так же по признанию дипломата, в Украине переживали, что встреча Зеленского и Трампа может отложиться на неопределенный срок.

Волкер также рассказал конгрессменам, что говорил личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, о том, что не стоит использовать бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации о Байденах и других спорных темах, поскольку он "не заслуживает доверия".

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом, кроме того, Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Конгрессмены-демократы сочли, что в данном случае Трамп использовал занимаемую должность не для защиты интересов страны, а в собственных политических интересах. Кроме того, демократы недовольны, что им не сразу передали данные об этом разговоре. В итоге в палате представителей США запустили процедуру импичмента.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, из которой следует, что Трамп действительно затрагивал тему расследования дела Байдена, однако при этом не пытался принудить Зеленского к каким бы то ни было действиям.

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Волкер участвовал в планировании встреч Джулиани и Зеленского. Как заявляют в Госдепартаменте, Волкер по просьбе одного из советников Зеленского связал его с Джулиани.