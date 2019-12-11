В России будут заочно судить Анатолия Гриценко

Его обвиняют в "призывах к террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ".

Российский следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В России Гриценко был заочно объявлен в розыск и в апреле 2019 года - заочно арестован.

"В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины", - заявляют в Следкоме РФ.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, "публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока".

Следком РФ утверждает, что причастность Гриценко к совершению такого преступления "подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе - заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года СК РФ открыл против Гриценко дело по статье о призывах к терроризму за его высказывания в эфире телеканала "112 Украина". Тогда, комментируя подрыв в Киеве автомобиля, в котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, Гриценко возложил ответственность за это на Москву и заявил о необходимости ответить на "демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров". По его словам, на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей "в Таганроге или Москве".

В прошлом году в России завели на Гриценко второе дело по той же статье и объединили их в одно производство. Речь идет о предложении Гриценко зеркально отвечать России на засылку диверсантов в Украину.

"Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него неприемлемы. Вот сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи, а они должны идти и в российские семьи тоже. И если взрывают полотно железнодорожное и пускают под откос наши поезда, то так же российские поезда с боевой техникой, которую подтягивают, должны идти под откос. Значит нужно действовать на территории Российской Федерации. Война - так война всеми доступными средствами", - говорил Гриценко в эфире телеканала "1+1".