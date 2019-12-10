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Помпео предостерег Россию от вмешательства в выборы президента США

Госсекретарь США обсудил с Лавровым борьбу с терроризмом и ситуацию в Украине.

Помпео предостерег Россию от вмешательства в выборы президента США
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что если Россия попытается вмешаться в выборы президента США, те примут ответные меры.

Переговоры Помпео и Лавров провели в Вашингтоне во вторник, 10 декабря, передает DW.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео.

В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.

Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров.

По словам Помпео, участники встречи обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию в Украине, Сирии, Венесуэле и Афганистане, а также контроль над вооружениями. Так, Москва повторно предложила продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. В свою очередь, Вашингтон призвал стремиться к глобальной стратегической стабильности.

Кроме того, госсекретарь США не исключил скорого "важного заявления" об экономических связях двух стран. В свою очередь, российский министр сообщил о готовности России помогать США и Северной Корее в преодолении тупика в переговорах.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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