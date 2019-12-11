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Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Отмена государственной монополии предусмотрена с 1 июля 2020 года.

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта
Фото: Михаил Палинчак

Президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект №2300, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года. Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Документ возвращен с подписью президента.

Напомним, законопроект предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Законопроект предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2024 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом этот законопроект 3 декабря.

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