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Зеленский обсудил с новым президентом Евросовета продление санкций против России

Телефонный разговор состоялся накануне заседания Европейского совета. 

Зеленский обсудил с новым президентом Евросовета продление санкций против России
Шарль Мишель (по центру) с новым кабмином
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Разговор произошел накануне заседания Евросовета, на котором планируется обсуждение продления экономических санкций против России, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский проинформировал Мишеля о возобновлении процесса мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе и подвел итоги встречи в "нормандском формате".

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений", - заявил украинский президент.

Шарль Мишель в свою очередь поприветствовал внедрение евроинеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза продолжать помощь в этом процессе.

Напомним, в июле Европейский Совет избрал своим президентом Шарля Мишеля, который на тот момент занимал должность премьер-министра Бельгии.  

В конце ноября экс-премьер Бельгии Шарль Мишель принял полномочия президента Европейского совета от своего предшественника на этом посту Дональда Туска. Торжественная церемония проходила в Брюсселе. 

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