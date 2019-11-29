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Дональд Туск передал полномочия президента Европейского совета

Следующие пять лет этот пост будет занимать Шарль Мишель.  

Дональд Туск передал полномочия президента Европейского совета
Дональд Туск и Шарль Мишель
Фото: EPA/UPG

Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял полномочия президента Европейского совета от своего предшественника на этом посту Дональда Туска. Торжественная церемония проходила в Брюсселе, пишут Euronews.

Туск передал символ главы Совета - золотистый колокольчик, после чего они вместе с Мишелем выступили с речами. Официально полномочия Мишеля начнутся с 1 декабря. 

"Это большая ответственность и большая честь", - сказал Мишель, отметив, что надеется после истечения своих полномочий на такое же количество аплодисментов, как у Туска.

Также во время своей речи новый президент Евросовета сказал, что планирует укрепить общую оборону и позитивное видение будущего ЕС. Еще одним акцентом станет сплочение отношений между всеми членами Совета.

Напомним, 2 июля Европейский Совет избрал своим президентом на тот момент премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Его полномочия закончатся в 2022 году.

Дональд Туск, который возглавлял Совет на протяжении пяти лет, 21 ноября был избран председателем Европейской народной партии. На конгрессе 20 ноября его кандидатуру поддержали 93% делегатов. 

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