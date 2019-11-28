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Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Он заявил, что США вернулись к переговорам с талибами и возможно прекращение огня.

Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в День благодарения 28 ноября прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщает Independent.

Он прибыл на военно-воздушную базу Баграм вскоре после 20:30 по местному времени и провел там более двух с половиной часов. Кроме прочего, президент раздавал еду в День благодарения военнослужащим.

Находясь в Афганистане, Трамп сказал, что он надеется сократить численность военнослужащих в Афганистане до 8,6 тыс. с нынешних 14 тыс.

Он также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. В ходе встречи он заявил о том, что США вернулись к переговорам с талибами и возможно прекращение огня.

Визит состоится более чем через два месяца после того, как США прервали мирные переговоры с талибами из-за взрыва в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский солдат.

Напомним, Дональд Трамп вместе с супругой в прошлом году неожиданно прибыли в Ирак на Рождество. Это был их первый визит в зону активного конфликта.

Вице-президент Майк Пенс посетил войска в Ираке на этой неделе.

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