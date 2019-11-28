Трамп собирается урезать финансирование НАТО и направить деньги Украине, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа собирается сократить расходы на финансирование НАТО, а сэкономленные средства направить на помощь не входящим в Альянс странам, в том числе и Украине. Этот план Трамп хочет воплотить уже в 2020 году, пишет CNN.

На долю Штатов припадает 22% средств от общего бюджета НАТО. В будущем году эту сумму хотят сократить до 16%, а дефицит должны покрыть другие страны-члены.

"Все союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно с ней, доля затрат, приписываемая большинству европейских союзников и Канады, увеличится, а доля США снизится. Это является важной демонстрацией приверженности союзников Альянсу и более справедливого разделения бремени", - заявил СМИ один из представителей НАТО.

В свою очередь представитель министерства обороны США заявил, что сэкономленные средства США могут пустить на другие военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы Украины и Грузии, находящиеся в непосредственной близости к России.

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина не получила более $35 млн из $400 миллионов, выделенных США в качестве военной помощи. Эти средства предназначались для гранатометов, безопасной связи и кораблей ВМС Украины, но не покинули Казначейство Штатов.