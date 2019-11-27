Советник премьера Юрий Голик: объявлен тендер на строительство моста в Запорожье

Работы на мосту должны начаться уже в следующем году.

По словам советника премьер-министра Юрия Голика, для объявления тендера изначально было выделено три недели. Однако все подготовительные мероприятия удалось провести даже раньше, в течение двух недель, - сообщает советник.

Советник премьера публикует также информацию о самом тендере, объявленном в системе Прозорро. Согласно тендерной документации, речь идет о строительстве первой очереди, которая включает в себя «строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (автомобильная дорога Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье через г. Кременчуг) и подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье)».

Работы на мосту должны начаться уже в следующем году. Первую очередь планируют сдать в течение полутора лет, а полностью мост должен быть готов за три года.

«Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Знал бы кто, каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма», - пишет Голик.

Напомним, мост в Запорожье начали строить еще в 2004 году, но вскоре мост был передан на баланс Укравтодора и работы на нем остановились. Советник премьер-министра Голик, курирующий строительство объектов инфраструктуры, неоднократно критиковал подход Укравтодора к дорожным работам, при котором начатые объекты не доводятся до конца, при этом начинаются работы на новых.