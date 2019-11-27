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Украинское ядерное общество призывает президента и премьера затормозить отставку главы "Энергоатома"

Украинское ядерное общество призывает президента и премьера затормозить отставку главы "Энергоатома"
Фото: tsn.ua

Общественная организация «Украинское ядерное общество» (УкрЯО) призывает Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука затормозить отставку президента НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковского. Об этом говорится в открытом письме УкрЯО, направленном 27 ноября президенту Украины и главе Кабмина за подписями почетного президента УкрЯО, заслуженного энергетика Украины Владимира Бронникова и председателя координационного совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максима Кремня.

В своем обращении самая крупная общественная организация в энергетике Украины, которая является членом Европейского ядерного общества, призывает руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг стратегической для Украины ядерно-энергетической отрасли.

«Как стало известно, министр энергетики и защиты окружающей среды срочно инициировал отставку президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского. Человека, который является настоящим профессионалом, который прошел все возможные ступени на атомной электростанции - от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора. Специалиста, который трижды возглавлял «НАЭК «Энергоатом» и был заместителем министра энергетики по вопросам ядерной отрасли и возобновляемой энергетики. Имеет высокий авторитет и доверие всех возможных мировых институтов в ядерной области и выступал с докладом по вопросам обеспечения национальной безопасности на заседании Атлантического совета. Специалист с мировым именем, которому министр Оржель запрещает командировки в США и Европу», - отмечается в письме.

Авторы письма обращают внимание на то, что с начала военной агрессии России атомная энергетика стала гарантом энергетической безопасности Украины.

«За рекордно короткие сроки ценой огромных усилий атомщиков и непосредственно президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского был реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые позволили уничтожить историческую зависимость украинской атомной отрасли от российской. Атомщики заставили государство с имперскими амбициями, которое привыкло диктовать условия шантажом и подкупом, стать рядовым игроком на рынке, прозрачно конкурировать за него, а не как обычно диктовать свои условия через политические рычаги», - напоминают в УкрЯО.

Подписанты обращения считают, что последние заявления министра энергетики и защиты окружающей среды ставят крест не только на будущем развитии, но и на сегодняшней безопасной и надежной работе атомной отрасли, которая обеспечивает более 50% производства дешевой в мире электроэнергии для Украины.

«11 блоков-миллионников уже полгода работают вдвое дешевле, чем платит население по социальному - дешевому тарифу на электроэнергию! При этом, украинские атомщики успевают выполнять все международные требования, обеспечивать физическую защиту АЭС в военных условиях, модернизировать АЭС в соответствии с самыми современными технологиями, продлевать ресурс атомных блоков, в которых истек срок эксплуатации, на 10, а где-то на 20 лет. Программа Юрия Недашковского «9 блоков по 6 лет» почти реализована. Разве это не критерии эффективной работы государственного предприятия для министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля?» - говорятчлены УкрЯО.

Они также напомнили, что НАЭК «Энергоатом» ежегодно занимает первые месяцы среди предприятий Украины по индексу прозрачности, входит в ТОП-5 самых зеленых энергопредприятий мира, успешно проходит все миссии Всемирной ассоциации операторов АЭС и МАГАТЭ (Агентство по ядерной энергетике, входит в общую систему международных организаций ООН), в том числе по проверке эффективности анализа опыта обеспечения эксплуатационной безопасности PROSPER. «Украина с блоками советского дизайна первой в мире приняла миссию из специалистов, работающих на энергоблоках западного дизайна, и успешно прошла проверку. Россия от такой проверки отказалась», - говорится в обращении.

Авторы обращения выразили возмущение действиями министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

«Последние заявления Министра за ограничение производства отечественной атомной электроэнергии в пользу импорта электроэнергии из России и Беларуси, и в то же время против экспорта украинской атомной электроэнергии в Польшу демонстрируют его желание быстро изменить курс от энергонезависимости Украины в сторону зависимости от РФ, от развития атомной энергетики до ее уничтожения. Постоянное наращивание импорта электроэнергии из РФ с параллельным диспетчерским ограничением выдачи полной мощности энергоблоков украинских АЭС, отпуск электроэнергии АЕС по спецобязательствам втрое дешевле указанного российско-белорусского импорта ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра Оржеля», - отмечается в открытом письме к руководству государства.

Все это представляет опасность не только для стабильной работы энергосистемы Украины, но и стабильного обеспечения населения Украины доступной атомной электроэнергией, - предупреждают авторы обращения.

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