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ВАКС объединил производства, в которых фигурирует экс-нардеп Мартыненко

Мартыненко подозревается в организации схем по разворовыванию НАЭК "Энергоатом" и ВостГОКа.

ВАКС объединил производства, в которых фигурирует экс-нардеп Мартыненко
Фото: Сергей Нужненко

Высший антикоррупционный суд объединил уголовные производства, в которых фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об объединении двух дел о завладении средств ГП НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах, а именно дела бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и дела об обвинении двух пособников в завладении средств государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Также в САП отметили, что защитники подозреваемых "заявляли многочисленные необоснованные ходатайства об отложении судебного заседания". Однако суд, несмотря на это, согласился с доводами прокуроров и принял решение о проведении единого судебного следствия в указанных производствах.

Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.

Мартыненко начали судить в октябре 2018 года.

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