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Антикоррупционный суд получил дело о декларации Труханова

Подготовительное заседание назначено на 1 ноября.

Антикоррупционный суд получил дело о декларации Труханова

Высший антикоррупционный суд 22 октября получил уголовное производство против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Пресс-служба ВАКС сообщила, что подготовительное заседание по нему назначено на 1 ноября, оно состоится в здании на проспекте Победы, 41.

Труханова будут судить по обвинению в декларировании недостоверной информации за 2015-2016 годы (ст.366-1 Уголовного кодекса). Национальное антикоррупционное бюро заявило, что мэр Одессы не указал в декларациях активы гражданской жены.

Они находились в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеют двух общих детей, один ребенок родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Не была задекларирована квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн.

Расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 года Труханову сообщили о подозрении.

Во время досудебного расследования детективы также установили факты незаконного обогащения мэра Одессы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов, однако дело было закрыто в связи с отменой Конституционным судом статьи УК о незаконном обогащении.

Напомним, что в июле 2019 года Труханова оправдали по другому делу НАБУ - о завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".

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