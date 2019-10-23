Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ГлавнаяПолитика

Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов

Судебные расходы нужно оплатить до 12 ноября.

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Об этом говорится в сообщении банка, передают "Українські Новини".

Отмечаетс, что после успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, о том, что Приватбанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме того, они должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом и средства, потраченные на апелляцию.

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также