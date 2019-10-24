​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо"

На должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах рассматривается кандидатура российского гражданина Сергея Алексашенко.

Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо".

По данным проекта, в секретариат Кабинета министров Украины уже поступило представление на Алексашенко от руководителя аппарата премьера.

"Слідство.Інфо" опубликовало документ, в котором секретариат просят "в сжатые сроки" ответить, нет ли предостережений относительно назначения Алексашенко советником.

В комментарии проекту Гончарук сказал, что назначение советником гражданина РФ рискованное и требует консультаций со Службой безопасности Украины.

"Пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал премьер.

Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.

23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.