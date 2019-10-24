Киевсовет пополнился четырьмя новыми депутатами вместо избранных в Раду

Четыре депутата Киевского городского совета досрочно прекратили свои полномочия в связи с избранием их в Верховную Раду.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно постановлению Киевсовета, сложили полномочия Олег Макаров и Андрей Осадчук из группы "Киевская команда" (в парламенте - в составе фракции "Голос"). Вместо них депутатами Киевсовета стали Надежда Пестерева и Виктор Яцык.
Вместо Натальи Приходько, прошедшей в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутатом от фракции "Солидарность" стал Андрей Билозир.
Новым депутатом от фракции "Единство" стал Юрий Куренной (вместо ушедшего в парламент Игоря Киселева, фракция ОПЗЖ).
Напомним, сегодня, 24 октября, Кииевсовет впервые с мая собрался на пленарное заседание.