В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Twitter начнет удалять аккаунты, которые не были активны в течение полугода

Удаленные никнеймы при этом станут доступны для текущих пользователей.

Twitter начнет удалять аккаунты, которые не были активны в течение полугода
Фото: EPA/UPG

Twitter начал рассылать электронные письма владельцам аккаунтов, которые не были активны в течение полугода, с предупреждением, что если они не войдут в соцсеть до 11 декабря, то их профиль удалят. Удаленные никнеймы при этом станут доступны для текущих пользователей

Об этом сообщает The Verge.

Представитель компании заявил изданию, что чистка аккаунтов проводятся "в интересах общественной дискуссии", чтобы "предоставлять более точную и надежную информацию в Твиттере". По его словам, такая политика заставляет пользователей активнее заходить в соцсеть.

Процесс удаления будет не однодневным, а затянется на несколько месяцев.

Для сохранения аккаунта достаточно пройти по ссылке из письма и войти в него со своим логином и паролем. Необязательно что-либо публиковать в самой соцсети. Боты не будут ликвидированы в случае, если они активны и размещают твиты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также