Twitter начнет удалять аккаунты, которые не были активны в течение полугода

Twitter начал рассылать электронные письма владельцам аккаунтов, которые не были активны в течение полугода, с предупреждением, что если они не войдут в соцсеть до 11 декабря, то их профиль удалят. Удаленные никнеймы при этом станут доступны для текущих пользователей

Об этом сообщает The Verge.

Представитель компании заявил изданию, что чистка аккаунтов проводятся "в интересах общественной дискуссии", чтобы "предоставлять более точную и надежную информацию в Твиттере". По его словам, такая политика заставляет пользователей активнее заходить в соцсеть.

Процесс удаления будет не однодневным, а затянется на несколько месяцев.

Для сохранения аккаунта достаточно пройти по ссылке из письма и войти в него со своим логином и паролем. Необязательно что-либо публиковать в самой соцсети. Боты не будут ликвидированы в случае, если они активны и размещают твиты.