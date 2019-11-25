В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Газета "Зеркало недели" закрывает печатную версию

Издание с 25-летней историей окончательно переходит в интернет.

Газета "Зеркало недели" закрывает печатную версию
Фото: zn.ua

Газета "Зеркало недели. Украина" закрывает печатную версию.

По данным издания The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске ЗН. Последний номер газеты выйдет на Новый год. Подписку на печатную версию издание официально закрыло еще несколько месяцев назад.

Информацию о закрытии печатной версии подтвердила главный редактор Юлия Мостовая.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом «Зеркале недели»", - сказала она.

Онлайн-версия еженедельника выходит на сайте zn.ua.

"Зеркало недели. Украина" (до 2009 года - "Зеркало недели") - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также