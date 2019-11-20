Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Требования к публикации законов и нормативно-правовых актов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" сохраняются.

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которыми предлагается исключить газету "Урядовый курьер" из перечня изданий, где обязательно публикуются законы и нормативн0-правовые акты.

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Свое решение члены комитета обосновали тем, что в последние годы тираж "Урядового курьера" постоянно сокращается и издание уже не может в полной мере считаться общегосударственным.

Так, комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в статью 130 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (№ 2309), который исключает "Урядовый курьер" из списка изданий, в которых обязательно публикуется информация о создании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей и вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

Также был поддержан законопроект №2308 "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины", который предлагает изменить место обязательной публикации законопроекта о государственном бюджете Украины и информации о его выполнении с "Урядового курьера" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

При этом остается обязательность печати ежегодной информации о выполнении Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами.

Кроме того, комитет направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с предложением включить в повестку дня второй сессии парламента проект закона №2307 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обнародования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде".

Данным проектом предусмотрено, что опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЕКП вместо печати в газете "Урядовый курьер" возможно путем их размещения на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в силу.

Также в законопроекте предусмотрено исключение из законов Украины требований о необходимости одновременной публикации в газете "Урядовый курьер" и других официальных печатных изданиях официальной информации.

Требования к публикации законов и нормативно-правовых актов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" сохраняются.

Ранее сообщалось, что правительство определило газету центральных органов исполнительной власти "Урядовый Курьер" как СМИ, в котором в 2020 году будут размещаться повестки о вызове, а также информация о процессуальных документах.