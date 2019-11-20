Тимошенко обсудила с премьером Хорватии интенсификацию сотрудничества между странами

Хорватию в 2020 году председательствует в Евросоюзе.

Сегодня в рамках участия в Конгрессе Европейской народной партии в Загребе Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и обсудила с ним ситуацию в Украине и интенсификацию сотрудничества на двустороннем уровне между Украиной и Хорватией. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отдельно стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и войной в Донбассе.

"Речь шла также о приоритетах председательства Хорватии в Европейском союзе, которое начнется с января 2020 года. В этом контексте стороны детально остановились на вызовах Нормандского формата, особенно принимая во внимание возможную встречу в верхах 9 декабря этого года. Юлия Тимошенко выразила позицию «Батькивщины» по пакету безопасности, который включает демилитаризацию и восстановления контроля украинской власти над границей нашего государства", - говорится в пресс-службе.

Обсудили стороны также мораторий на продажу сельскохозяйственной земли иностранцам, согласились, что к этим вопросам нужно подходить исключительно с позиции защиты национальных интересов с приоритетом защиты малого семейного и среднего фермерства.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря.

Напомним, что 20-21 ноября Юлия Тимошенко и Григорий Немыря находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите ЕНП.