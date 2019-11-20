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В Станице Луганской завершили строительство нового моста

Его ширина достаточна для "скорой помощи", но не для танков.

В Станице Луганской завершили строительство нового моста

Луганская областная государственная администрация отчиталась о завершении строительства нового моста в Станице Луганской через реку Северский Донец. Она разделяет подконтрольную Украине и оккупированную Россией территорию Луганской области.

Об этом говорится в фейсбуке ОГА.

В среду на объекте побывал президент Владимир Зеленский, иностранные послы, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По словам Зеленского, мост откроют для пешеходов в течение двух-трех дней.

"Два дня - и полностью будет все открыто. Так мне сказал председатель областной администрации", - сказал президент.

Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Работы выполнил подрядчик ООО "Укртрансмост".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда.

Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

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