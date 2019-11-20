Зеленский рассказал, что в детстве мечтал стать дипломатом или пограничником

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Всеукраинский форум Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Хочется жить и работать ради вас. Я смотрю на вас и понимаю: вот она - наша настоящая Украина, такая молодая, энергичная, как вы, очень красивая, новая и амбициозная. И это очень круто. Потому что Украина - действительно инновационная, европейская, демократическая", - обратился он к участникам форума и призвал детей и молодежь участвовать в политической жизни страны.

На вопрос о том, кем Зеленский хотел стать в детстве, он рассказал, что никогда не стремился учиться за границей, но мечтал получить профессию дипломата, а еще - хотел быть пограничником.

"Сейчас я не пограничник, но тоже защищаю наше государство", - отметил президент.

Также президент поинтересовался у детей, что нужно сделать государству, чтобы молодые люди не уезжали за границу, а хотели оставаться жить и работать на родине. В свою очередь, дети и молодежь отметили важность обеспечения доступности высшего образования, увеличения заработной платы в Украине и участия подрастающего поколения в принятии решений. Президент также согласился с необходимостью формирования новых подходов в образовании.

"Сегодня такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным, чтобы ты мог выбирать дисциплины, которые изучаешь. Иногда ты можешь два года осваивать одну профессию, а затем перейти на другую", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Отвечая на вопрос о самом успешном его проекте, президент сказал: "Думаю, что мой лучший проект – это моя семья. Это очень мощное объединение".

Отвечая на вопросы детей, Зеленский также признался, что любит бутерброды, но есть их запрещают ему жена и тренер.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог в семье профессора кибернетики. Он учился в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета, где получил юридическое образование. По специальности Зеленский не работал.

В 90-х годах он пришел в КВН вместе с друзьями детства Денисом Манжосовым и Александром Пикаловым. Сначала их пригласили в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", позже они отделились и создали команду "95-й квартал". С 1998 по 2003 год "95-й квартал" выступал в лиге КВН в Москве. В 2003 году произошел конфликт "95-го квартала" с компанией АМиК, после чего команда занялась сольными концертами и телевизионными проектами.

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. 31 марта в первом туре выборов за него проголосовали 30,24% избирателей (5 714 034 человека). Во втором туре Зеленский набрал 73% голосов.

20 мая новоизбранный президент принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность.