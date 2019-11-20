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Верховный Суд признал законными действия органов власти при выдворении Саакашвили

Политика в феврале 2018 года принудительно отправили в Польшу в порядке реадмиссии.

Верховный Суд признал законными действия органов власти при выдворении Саакашвили
Фото: EPA/UPG

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Михаила Саакашвили на действия органов власти при его выдворении в Польшу в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Политик судился с администрацией Госпогранслужбы, Миграционной службой и МВД с требованием признать незаконными их действия при выполнении решения компетентного органа о реадмиссии.

Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину.

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