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Зеленский обсудил с главой МИД Германии саммит "нормандской четверки"

Президент надеется, что встреча откроет путь к миру.

Зеленский обсудил с главой МИД Германии саммит "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вечером 19 ноября встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который приехал в Украину с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, они говорили о двусторонних отношениях, а также о ситуации с безопасностью на Донбассе. Зеленский выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

Также говорили о ситуации вокруг имплементации Германией газовой директивы Евросоюза.

"Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", - заявили в пресс-службе.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.

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