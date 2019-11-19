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Порошенко примет участие в Конгрессе ЕНП

Конгресс состоится в Загребе.

Порошенко примет участие в Конгрессе ЕНП
Фото: eurosolidarity.org

20-21 ноября 2019 экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко совершит визит в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) по приглашению президента ЕНП Жозефа Доля. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"В этом году Конгресс ЕНП в Загребе станет ключевым событием в развитии Европейской народной партии как ведущей политической силы Европейского Союза, в ходе которого планируется избрать следующего президента ЕНП и руководство партии.

Это будет первое участие Петра Порошенко во главе полномочного партийной делегации в работе Конгресса ЕНП после принятия партии «Европейская Солидарность» в круг этой влиятельной политической семьи", - говорится в сообщении.

В рамках визита планируются двусторонние встречи пПорошенко с высшим руководством ЕС и лидерами ведущих государств-членов Европейского Союза.

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