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Герасимов: дело Порошенко должно отвлечь от катастрофических провалов власти

В том числе, от коррупционных скандалов.

Герасимов: дело Порошенко должно отвлечь от катастрофических провалов власти
Фото: president.gov.ua

Передача Государственным бюро расследований проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко в Генеральную прокуратуру связана с решение Верховной Рады отправить в отставку главу ГБР Романа Трубу. Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"В пятницу в парламенте была проголосована фактически отставка господина Трубы с должности руководителя ГБР. И это конвульсии, по моему мнению, следует рассматривать как попытку мольбы к новой власти оставить руководителя ГБР на своей должности. Возникает вопрос: зачем это нужно за один месяц до того, как неприкосновенность будет снята по закону, который инициировал и внес в парламент именно Петр Порошенко?

Ответ очевиден: потому что нужно шоу, чтобы отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти. Чтобы отвлечь внимание от бюджета разочарования и невыполненных обещаний. Чтобы отвлечь внимание от капитуляции, которая может, конечно, состояться во время встречи с Путиным. Чтобы отвлечь внимание от ряда многочисленных коррупционных скандалов внутри «Слуги народа», - считает Герасимов.

Напомним, сам Порошенко считает дело против него заказом "большой команды Януковича".

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